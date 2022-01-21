Психолог объяснила причину публикации людьми своих полуобнаженных фото

Люди, публикующие в соцсетях свои полуобнаженные фотографии, хотят добиться к себе внимания со стороны общества. Такое мнение высказала в пятницу, 21 января, психолог Анна Девяткина.

По словам специалиста, в любом обществе есть правила поведения, которые задают лидеры рынка. Одни из них — блогеры, продающие фитнес-услуги. Занятие спортом подразумевает спортивное, красивое тело.

«Другие люди начинают повторять и выкладывать свои полуобнаженные фотографии. Как правило, это связано с тем, что человек хочет к себе внимания со стороны других», — объяснила она в беседе с телеканалом «360».

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих после фотосессии девушки в полуобнаженном виде на фоне Московской соборной мечети, передает НСН.

По версии следствия, группа лиц публично совершила действия, «выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Кроме того, запланирован допрос иных лиц, принимавших участие в съемке. Их действиям будет дана правовая оценка. Соответствующую проверку начали и правоохранители.

Об инциденте стало известно 20 января. Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

Позже блогер Мария Катанова, заснявшая девушку в нижнем белье около московской мечети, принесла извинения в Instagram.

Катанова отметила в разговоре с корреспондентом «Известий», что не преследовала цели задеть чувства верующих. Она утверждает, что как раз, наоборот, хотела предотвратить волну хайпа среди блогеров, которые снимаются в неподобающем виде на фоне религиозных зданий.

Блогер утверждает, что, проезжая мимо мечети, она увидела девушку и решила заснять ее, чтобы создать гайд на тему того, как не нужно раскручивать свой аккаунт в соцсетях.