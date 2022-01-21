Мишустин продлил полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра продлеваются еще на пять лет. Об этом «Известиям» сообщили в пятницу, 21 января, в правительстве России.

Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. До этого он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Владимир Урин — советский и российский театровед и режиссер. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Среди профессиональных наград Владимира Урина — премия Дягилева «За вклад в развитие современного танца в России», международная премия имени К. С. Станиславского «За вклад в развитие российского театрального дела», приз «Душа танца», учрежденный журналом «Балет» совместно с Министерством культуры России.

В декабре Большой театр представил премьеру балета «Мастер и Маргарита» на Новой сцене.