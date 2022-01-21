Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы подтоплений в Карелии
Режим повышенной готовности объявили в Прионежском районе Карелии. Река Шуя вблизи Петрозаводска начала выходить из берегов.
По данным спасателей, в русле образовались заторы шуги, из-за чего вода поднимается на лед. Из-за этого возникла угроза затопления в Шуйском сельском поселении, пишет ИА «Карелinform».
Уровень воды в населенном пункте поднимался в течение недели. В деревне Бесовец оказались подтоплены три здания. 20 января на месте затора льда произведен подрыв, благодаря чему уровень воды удалось понизить.
Ситуация на водоеме находится под контролем МЧС и администрации района.