Ученые впервые представили молекулярную структуру S-белка «Омикрона»

Ученые из Университета Британской Колумбии впервые провели структурный анализ S-белка штамма коронавируса «Омикрон». Статья канадских исследователей опубликована в журнале Science.

Чтобы получить молекулярную структуру S-белка «Омикрона», ученые использовали метод криоэлектронной микроскопии. По мнению исследователей, многочисленные мутации этого варианта обеспечили ему более прочную связь с рецептором человеческих клеток, это является возможной причиной его повышенной контагиозности. Ученые планируют использовать полученные данные для разработки более эффективных методов лечения COVID-19.

Отмечается, что «Омикрон» имеет 37 мутаций, что в пять раз больше, чем предыдущие варианты.

Было обнаружено, что некоторые мутации (R493, S496 и R498) создают между S-белком вируса и рецептором человеческих клеток ACE2 дополнительные солевые мостики и водородные связи. Ученые предположили, что это, вероятно, увеличивает силу прикрепления вируса к клеткам и обеспечивает более эффективное заражение. При этом некоторые мутации (K417N), наоборот, делают прикрепление слабее.

Кроме того, исследование показало, что S-белок «Омикрона» более успешно, чем остальные штаммы, уклоняется от антител.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 регионах страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот же день заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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