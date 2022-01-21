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Юрист назвал способ борьбы с незаконно покупающими российские акции иностранцами

Юрист Уткин: нужно ввести возможность отката сделки при незаконной покупке акций иностранцами
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Для борьбы с незаконным приобретением иностранцами акций стратегических предприятий России было бы достаточно некоего аналога предложения по правительственной комиссии и простой возможности отката сделки вместо принудительного изъятия предприятий у заграничных акционеров. Об этом заявил «Известиям» Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» в пятницу, 21 января.

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Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила возвращать государству приобретенные с нарушением закона акции, которые дают иностранным инвесторам прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием. Ведомство предложило расширить наказание за нарушение требований закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ). Антимонопольщики также посоветовали согласовывать сделки, по которым инвестор покупает более 50% голосующих акций, с правительственной комиссией.

Уткин отметил, что это достаточно логичная история, когда государство не хочет, чтобы стратегически важные предприятия управлялись из-за рубежа и с ними что-то могло произойти по желанию иностранных акционеров. Другое дело, что многие частные компании из списка стратегически важных зарегистрированы в офшорах либо были перенесены туда, а всё оперативное и стратегическое управление производится из России, причем и акционеры — граждане РФ.

«То есть здесь нужно понимать, что имеется в виду под словосочетанием «иностранный инвестор» — это компания, которая занимается инвестициями и имеет головной офис за рубежом, частное лицо или же холдинг, который просто зарегистрирован вне российской юрисдикции», — сказал юрист.

Особую опасность, по его словам, несет термин «изъятие в пользу государства».

«По факту это отдает национализацией, и это не слишком хорошая затея, особенно когда речь касается частных предприятий, тем более из IT-сектора. К тому же, пока нет понимания по сроку давности: если компания 10 или шесть-семь лет назад перешла из российской юрисдикции в зарубежную, может ли ФАС признать эту сделку ничтожной», — полагает Уткин.

Также он задался вопрос, что будет, если юрлицо было создано за рубежом, но всю деятельность ведет в России.

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