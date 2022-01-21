Встречи выпускников отменили в Липецке из-за COVID-обстановки

Школы Липецкой области в этом году не будут проводить встречи выпускников. Обычно они проходят в первую субботу февраля. От организации мероприятий отказались из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В администрации города GOROD48 рассказали, что встречи выпускников не состоятся из-за запрета на проведение массовых мероприятий. В 2021 году они также были отменены.

В Липецкой области 21 января подтверждено 296 новых случаев заражения коронавирусом — на 63 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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