Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 14,1% в Псковской области

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю выросла на 16,2% в Псковской области. В регионе отмечается превышение эпидемического порога на 14,1%.

По данным Роспотребнадзора, всего в Псковской области выявлено почти 4,1 тыс. случаев заболевания. В Пскове заболели почти 1,8 тыс. человек, это меньше показателя прошлой недели на 5,4%. Такие данные приводит Псковское агентство информации.

В возрастной группе старше 15 лет эпидпорог превышен на 203,5%, в группе от 7 до 14 лет — на 173,19%. В возрастной группе от 3 до 6 лет эпидемический порог превышен на 10,8%.

За неделю госпитализированы 25 человек.

Прививки от гриппа поставили почти 284,3 тыс. жителей Псковской области. По данным специалистов, план вакцинации детей от гриппа перевыполнен на 6,7%.