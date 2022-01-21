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Мишустин оценил ход работы по импортозамещению в самолетостроении

Мишустин: необходимо довести до конца работу по импортозамещению в самолетостроении
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Правительству России необходимо обеспечить финансирование научных проектов для создания самолетов нового поколения, а также довести до конца работу по импортозамещению. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина.

Он также напомнил о необходимости определить объем государственных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры, научных центров, которые станут базой для прорывных проектов.

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«Крайне важно довести до завершения работу по импортозамещению. Нам нужна полная технологическая независимость от использования иностранных компонентов при строительстве самолетов», — добавил Мишустин.

Ранее, 25 декабря 2021 года, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что осенью 2018 года зарубежные партнеры прекратили поставки необходимых компонентов, которые были нужны для производства самолетов. В связи с этим было принято решение перейти на отечественные аналоги, которые были созданы, апробированы и запущены в серийное производство в кратчайшие сроки, добавил Чемезов.

В тот же день самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

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