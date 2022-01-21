Мишустин оценил ход работы по импортозамещению в самолетостроении

Правительству России необходимо обеспечить финансирование научных проектов для создания самолетов нового поколения, а также довести до конца работу по импортозамещению. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании кабмина.

Он также напомнил о необходимости определить объем государственных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры, научных центров, которые станут базой для прорывных проектов.

«Крайне важно довести до завершения работу по импортозамещению. Нам нужна полная технологическая независимость от использования иностранных компонентов при строительстве самолетов», — добавил Мишустин.

Ранее, 25 декабря 2021 года, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что осенью 2018 года зарубежные партнеры прекратили поставки необходимых компонентов, которые были нужны для производства самолетов. В связи с этим было принято решение перейти на отечественные аналоги, которые были созданы, апробированы и запущены в серийное производство в кратчайшие сроки, добавил Чемезов.

В тот же день самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».