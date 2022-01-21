В Минфине рассказали о переговорах по налоговому соглашению со Швейцарией

В Минфине рассказали о переговорах по налоговому соглашению со Швейцарией 2022-01-21 14:34:57"> 2022-01-21 14:34:57 2022-01-21 14:34:57 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Замминистра финансов Сазанов: денонсации по налоговому соглашению со Швейцарией не ожидается

21 января 2022, 14:44 0