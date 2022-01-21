В Минфине рассказали о переговорах по налоговому соглашению со Швейцарией
Принятие решения по налоговому соглашению России и Швейцарии запланировано на конец февраля. Об этом 20 января сообщил журналистам замглавы Министерства финансов РФ Алексей Сазанов.
Он отметил, что денонсации данного договора не ожидается.
«Сейчас вырабатывается взаимовыгодная конструкция по пересмотру соглашения. Окончательное решение ожидается в конце февраля. Переговоры конструктивные, дружеские», — указал замминистра.
В ноябре Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения. Швейцарская сторона подтвердила получение предложений Минфина и заявила о готовности к диалогу по данному вопросу.
Минфин проводит кампанию по пересмотру Россией соглашений с традиционными «налоговыми гаванями». В 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами во избежание двойного налогообложения. Глава государства отмечал, что Россия в одностороннем порядке выйдет из указанных соглашений с теми странами, которые не примут предложения.
Так, переговоры проведены с Кипром, Мальтой, Люксембургом и Нидерландами. Первые три страны приняли российские условия, с Нидерландами договориться не удалось.