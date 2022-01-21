Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 января, на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы о допмерах по повышению пожарной безопасности.

«У нас на сегодня — вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. Всё нужно делать своевременно, и обсудим сегодня вопросы, которые предложены в качестве основных в повестке дня», — подчеркнул президент.

Ранее, 13 января, «Известиям» сообщили в МЧС России, что в период проведения новогодних и рождественских праздников МЧС зарегистрировало почти 6 тыс. пожаров по всей России, в результате которых погибло 370 человек и более 260 человек получили травмы. В ведомстве добавили, что по причине неосторожного обращения с огнем происходит почти 70% от общего количества пожаров.

9 марта 2021 года Путин подписал закон о введении административной ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности. При этом в данном случае речь идет о нарушении, которое произошло на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.