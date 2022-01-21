Экономист дал советы по хранению сбережений под угрозой санкций

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян не переживать за долларовые накопления из-за угрозы санкций, однако посоветовал пересмотреть свои взгляды на хранение сбережений в рублях.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 21 января, Беляев назвал маловероятным сценарий, при котором президент США Джо Байден реализует направленные в отношении России угрозы.

«Переживать не стоит, потому что, во-первых, высказывание Байдена увязывается с таким гипотетическим действием, как вторжение в Украину наших вооруженных сил. Я думаю, до этого дело не дойдет», — разъяснил экономист.

Она отметил, что американские и европейские бизнесмены не готовы поступиться своими удобствами и понести потери только ради провокации где-то катастрофических последствий.

Также Беляев усомнился в том, что у Байдена есть возможность запретить операции с долларом, поскольку это мировая валюта, обладающая свойством отрываться от национальной почвы.

Между тем, специалист отметил, что Байден может ввести определенные регламенты на транзакции американских банков, которые проводят операции в долларах с Россией. В этом случае, по его словам, расчеты можно проводить и в других валютах, поскольку на долларах «свет клином не сошелся». Он также указал на возможности найти «любые окольные пути» для обхода запретов.

«Расчеты прогонять не через непосредственно два банка, а с участием более длинной цепочки расчетов, ставить два-три промежуточных банка или какую-то финансовую компанию», — объяснил Беляев.

В целом, по его мнению, угрозы Байдена — пустые и направлены на воздействие на внутреннюю аудиторию.

Также Беляев призвал россиян с долларовыми накоплениями не опасаться, но посоветовал пересмотреть свои взгляды относительно хранения сбережений в рублях.

«Стоит более трезво подойти к ситуации и понять, что доллар не является уж такой безусловной гаванью, которая гарантирует абсолютно полную надежность и безопасность», — отметил экономист.

Он добавил, что отключение России от межбанковской системы SWIFT так же маловероятно, как и ограничение долларовых транзакций, но лучше всегда иметь небольшой запас наличных на какой-то непредвиденный случай, например, кратковременные сбои из-за отключения электричества или падение сети.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить транзакции с долларами в случае вторжения России на Украину. «Эти вещи могут иметь негативные последствия для США, так же, как и для экономик Европы, но будут иметь просто катастрофические последствия для России».

20 января американский сенатор Джин Шахин заявила, что США проводят анализ возможного ущерба для западных стран в случае отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT при ее гипотетическом вторжении на Украину. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отметил, что «оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов — это рациональное управление и стандартная практика».

18 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом не исключает возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются. При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз (ЕС) больше не рассматривают возможность отключения России от международной системы.

В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.