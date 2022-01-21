В Красноярске задержали рассылающих письма о минировании школьников

В Красноярске задержаны школьники, которые рассылали письма о минировании объектов. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали несколько школьников, которые рассылали письма в школы, детские сады и другие объекты о якобы минировании. Как они сами объяснили, делали они это ради шутки», — сказал собеседник агентства.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

20 января ложные сообщения о минировании также получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

21 января школы в Севастополе получили анонимные сообщения о минировании зданий. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о якобы минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.