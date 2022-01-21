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Лукашенко указал на роль спецслужб ряда стран в беспорядках в Казахстане

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят спецслужбы определенных стран.

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«Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели — спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно», — приводит слова Лукашенко БелТа.

Он отметил, что «без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся».

«Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят — скажут», — добавил президент Белоруссии.

Ранее в этот день глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что первопричиной беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Он отметил, что произошедшее обнажило проблемы, копившиеся годами.

18 января государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что ситуацией в республике воспользовались радикалы и террористические группы. Он уточнил, что через чаты одной их экстремистских организаций распространялись конкретные указания и инструкции.

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин сообщил, что после массовых беспорядков в Казахстане ведется 44 расследования по фактам терроризма, а также 15 по фактам убийств.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отмечали, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. После этого в республику были направлены миротворцы организации, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января операция была завершена. По словам главы государства, пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране.

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