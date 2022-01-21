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В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за СП-2

Вице-канцлер Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию при отказе ЕС одобрить «Северный поток -2»
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В Германии заявили, что платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» (СП-2), не будут. Об этом сообщил глава Министерства экономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек.

Он уточнил, что Берлин принял подобное решение в связи с тем, что считает неправильным возмещение убытков после заключения регулятора, согласно которому СП-2 не соответствует нормам Евросоюза, а также Германии.

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«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — отметил Хабек в в интервью изданию Spiegel, опубликованном 21 января.

При этом министр обратил внимание на то, что СП-2 всегда был «геополитическим проектом», поскольку при его запуске можно будет обойтись без транзитных мощностей Украины.

Вместе с тем ранее в этот день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействии с Россией».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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