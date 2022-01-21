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Лукашенко заявил о признании передачи власти только путем выборов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область в пятницу, 21 января, заявил, что не признает никаких способов передачи власти, кроме как путем выборов.

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«По разным направлениям начинают это всё не обсуждать — «обсасывать»: транзит власти, не транзит и прочее… В тысячу первый раз говорю: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного — выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет», — приводит его слова БелТА.

Белоруссий лидер заявил, что не будет удерживать власть силой, если увидит по результатам выборов, что народ хочет другого президента.

«Мне это зачем? Вы теперь переживайте, будет Лукашенко или кто-то другой, которого вы не знаете. Я имею в виду народ. Мне-то зачем париться и переживать по этому поводу?» — заключил он.

2 декабря 2021 года Лукашенко сообщил, что принятое им решение баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года было самым важным в его жизни.

Вместе с тем политик отметил, что белорусское руководство ни в коей мере не пыталось подтасовать результаты голосования. По его словам, «он хотел бы взглянуть в глаза того объективного человека, который сказал бы, что президентские выборы 2020-го были фальсифицированы».

В тот же день Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции в Белоруссии возможны досрочные выборы президента, однако в возможности их проведения летом 2022 года политик усомнился. Говоря о своем участии в президентской кампании, он заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый срок, добавив, что этот вопрос будет напрямую зависеть от ситуации в республике. В то же время Лукашенко утвердил, что уходить из большой политики точно не собирается.

Следующие выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Планируется, референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля.

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