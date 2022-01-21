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Маршрутную сеть оптимизируют в Самарской области

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В Самарской области будет оптимизирована маршрутная сеть. Непопулярные и дублирующие маршруты уберут, а оставшиеся — скорректируют. Поручение на заседании регионального правительства дал губернатор Дмитрий Азаров.

НИА «Самара» пишет, что сейчас в Самарско-Тольяттинской агломерации действуют более 500 маршрутов. Благодаря оптимизации удастся освободить часть машин. Затем их направят на самые популярные маршруты и, таким образом, уменьшат интервалы движения.

Кроме того, в Самарской области собираются усовершенствовать систему тарифов и обновить подвижной состав. Новые автобусы поступят в регион за счет перевозчиков, а электротранспорт — за счет бюджета.

В последние годы область закупила 150 автобусов, 37 троллейбусов, 10 трамваев. В метрополитене заменили подвижной состав. Удалось отремонтировать 17 вагонов самарского метро.

В конце декабря сообщалось, что в Самаре на базе университета имени Королева создали новый исследовательский центр «Умный город и транспорт». Специалисты центра займутся созданием систем искусственного интеллекта, которые могут быть полезны в городской экосистеме.

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