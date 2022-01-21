«Яндекс.Маркет» инвестирует более 270 млн рублей в рекламу пунктов выдачи заказов

Сервис «Яндекс.Маркет» планирует в 2022 году инвестировать более 270 млн рублей на продвижение брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщили «Известиям» 21 января в пресс-службе компании.

С февраля рядом со всеми фирменными пунктами Маркета будет появляться наружная реклама. Кроме того, на телевидении будут запущены рекламные ролики про ПВЗ. Продвигать пункты выдачи планируется и другими способами. Например, тем, кто будет забирать заказы в таких пунктах, начислят повышенный кешбэк баллами «Плюса».

Ожидается, что количество ПВЗ Маркета за год увеличится вдвое. Открыть пункт выдачи может любой предприниматель — для этого достаточно выбрать помещение с высокой проходимостью и отправить заявку «Яндекс.Маркету».

Также с 1 февраля анонсированы изменения для владельцев ПВЗ «Яндекс.Маркета». Они начнут зарабатывать на выдаче покупок до 12% от стоимости заказов. Итоговая сумма зависит от региона, оборота и срока работы точки. Изменения помогут партнерам в регионах с большими издержками на аренду помещений для ПВЗ и на зарплаты сотрудников точек. В первые 1-3 месяца будет действовать переходный период — партнеры смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах и получать максимальный заработок. В компании подчеркнули, что это поможет партнерам адаптироваться к новым условиям.

На маркетплейсе помимо прочего появятся новые способы заработка для владельцев ПВЗ. Например, они смогут получать деньги за выдачу заказов с доставкой силами магазинов.

В середине декабря «Яндекс.Маркет» объявил о планах выйти на рынок b2b-продаж, запустив новое направление «Маркет для бизнеса». Предполагается, что благодаря этому юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут быстро и удобно закупить все необходимое для своего бизнеса.