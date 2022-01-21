Число тяжких преступлений сократилось в Калужской области в 2021 году
Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось в Калужской области на 5,1% в 2021 году. Итоги года подвело региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, в Калужской области раскрыто 50 убийств и покушений, а также 32 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает газета «Весть». Кроме того, следственным органам удалось раскрыть 38 преступлений, совершенных в прошлые годы.
Сумма ущерба, нанесенного в результате преступлений, составила 168 млн рублей. Во время предварительного следствия было возмещено 166 млн рублей. Арест наложен на имущество стоимостью 82 млн рублей.
В России в 2021 году зафиксировано чуть больше 2 млн преступлений. Общее количество правонарушений сократилось на 2%, однако ущерб вырос в полтора раза — до 834,5 млрд рублей.