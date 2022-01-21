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Спрос на защитные маски среди россиян увеличился вдвое

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Аналитики AliExpress Россия сообщают, что за прошлую неделю спрос на медицинские маски значительно вырос. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем «Известиям» в пятницу, 21 января.

Так, в период с 10 по 18 января россияне заказывали маски с фильтром в 2,5 раза чаще по сравнению с началом года. Также популярностью пользуются трехслойные маски — спрос на них увеличился в 2 раза.

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Наибольшей популярностью пользуются респираторы второго класса с фильтром. Также многие потребители обращают внимание на дизайнерские многоразовые маски с блестками и принтами — спрос на них вырос в 1,8 раза.

Медики рекомендуют использовать именно респираторы в качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) на фоне новой волны коронавируса и распространения штамма «Омикрон». Тканевые изделия, по словам врачей, проигрывают медицинским маскам и респираторам в степени защиты. Самой же эффективной мерой предосторожности по-прежнему остается вакцинация.

По данным AliExpress, среди медицинского оборудования в период пандемии стали востребованы пульсоксиметры и бесконтактные термометры. Оба прибора могут быть использованы для самостоятельной диагностики: кислородная недостаточность и повышенная температура являются веским поводом обратиться за врачебной консультацией.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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