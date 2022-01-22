Боль на выдумки хитра: стрижка под симфонию и горести шведского Фуке

Почему Музей Ван Гога перепрофилировался в маникюрный салон, кого Гонконг призвал на заклание в угоду общественному здравоохранению и сколькими бутылками французского шампанского мир с удовольствием злоупотребил в 2021 году. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Протест с культурной спецификой

Как утверждал великий Пушкин, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». О «красе ногтей» задумались, очевидно, и власти Нидерландов, объявляя на днях о ряде послаблений в коронавирусных ограничениях, в рамках которых для публики снова открылись салоны красоты, парикмахерские , спортзалы и даже заведения секс-индустрии.

Боль на выдумки хитра Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

А вот театры, музеи и концертные площадки при этом оставили закрытыми. И в знак против такой вопиющей несправедливости учреждения культуры решили на день превратиться в маникюрные салоны, барбер-шопы и спортзалы . 19 января знаменитый Музей Ван Гога в нарушение предписаний открыл свои двери для посетителей, предложив желающим подпилить ноготки в окружении своих шедевров. Тем временем в амстердамском концертном зале «Консертгебау» постригли нескольких клиентов под симфонию Чарльза Айвза, которую в тот момент на сцене репетировал филармонический оркестр. Музей Франса Халса в Харлеме отметился спортивной тренировкой в окружении мастеров Золотого века голландской живописи. Занятия фитнесом в тот же день провели и в галерее «Маурицхейс» в Гааге, прославленной на весь мир находящейся там картиной Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

Ранее акцию гражданского неповиновения провели многие бары и рестораны в Нидерландах, которым было предписано оставаться закрытыми вплоть до 25 февраля. Около недели назад многие заведения общепита просто взяли и в нарушение запретов открыли свои двери для клиентов. Правда, такой протест вышел куда менее эффектным, нежели у заведений культуры.

На плаху пандемии

История с массовым уничтожением 15 млн норок в Дании в 2020 году на фоне страхов, что эти животные могут заразить людей коронавирусом, шокировала многих и надолго осталась на слуху. На этой неделе схожая печальная история, пусть и в меньших масштабах, повторилась в Гонконге. После того как эксперты установили, что два сотрудника и несколько клиентов одного зоомагазина заразились COVID-19 от привезенного из Нидерландов хомяка, гонконгские власти распорядились усыпить более тысячи его собратьев .

Фото: Global Look Press

Сдать пушистых грызунов на усыпление было велено не только всем зоомагазинам, но и частным лицам, которые купили животных с 22 декабря (времени, когда голландские хомяки поступили в продажу). А до «сдачи» друзей своих меньших на эвтаназию владельцам посоветовали «не целовать питомцев и не выкидывать их на улицу».

Китай, включая и Гонконг, проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу, что ставит общественные интересы намного важнее прав животных. Но, разумеется, это не всегда находит понимание у жителей. Вслед за постановлением об усыплении хомяков десятки тысяч гонконгцев подписали петицию с протестом, а интернет заполонили видео с маленькими детьми, рыдающими из-за потери , и карикатуры на и так не сильно любимую местными жителями главу администрации Кэрри Лам с хомяками во рту.

Они крепчают

Все два года пандемии в ряде стран алкоголь часто оказывался в центре многочисленных запретов властей . В большинстве государств Европы во время очередного локдауна просто закрывали бары. Где-то, вроде некоторых регионов Австралии, Гренландии и России, продажи алкоголя пытались ограничить по времени или вводили лимит на количество бутылок в одни руки. ЮАР, как известно, на долгие месяцы вообще убрала спиртное с полок магазинов. А канадская провинция Квебек с этой недели ввела запрет на продажу горячительного всем невакцинированным жителям провинции.

Боль на выдумки хитра Фото: Global Look Press/Gerald Matzka

Но привычку людей выпивать — причем, что важно, качественный алкоголь — запреты не сломили . На этой неделе Comité Champagne — торговая ассоциация, представляющая более 16 тыс. виноделов и 320 домов шампанского Франции, — сообщила, что их глобальные продажи выросли в 2021 году сразу на треть. В общей сложности за прошедший год по всему миру было продано 322 млн бутылок шампанского на общую сумму €5,5 млрд (или $6,2 млрд). Немалую лепту в успех индустрии внесли, конечно, сами французы — за год страна с населением 67 млн человек выпила 142 млн бутылок. Рекордные 180 млн бутылок ушли на экспорт, преимущественно в США и Великобританию.

Всплеск спроса даже застал некоторых производителей врасплох: у Dom Perignon и Moët & Chandon, как говорят, даже временно закончились запасы.

К слову, в чести у выпивающей публики в 2021 году было не только шампанское, но и коньяк . За прошлый год его продажи по всему миру тоже выросли почти на треть, сообщило недавно французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяка. Любовь к этому напитку в мире, возросшая в последний год особо в США, Китае и Европе, принесла производителям больше $4 млрд.

Что в имени тебе моем

Жители небольшой живописной деревушки Фуке (Fucke) в Швеции жили и не тужили долгие годы. Однако усиление цензуры в онлайне в последнее время стало заметно омрачать их жизнь. Из-за названия города, вызывающего неприличные ассоциации в англоязычном интернет-пространстве, посты жителей в соцсетях стали постоянно блокировать .

Фото: Google

Устав от невозможности продать что-то онлайн или просто вывесить пост в Facebook, жители деревни на этой неделе отправили совместную заявку в Национальное земельное управление Швеции с просьбой переименовать Фуке в Далсро (что значит «тихая долина»). При этом, что именно означает Фуке, название которого впервые упоминается в 1547 году, ни жителям, ни экспертам-лингвистам неизвестно.

Годом ранее схожая история случилась и с австрийской деревушкой Фуккинг (Fucking), служившей предметом насмешек со стороны заезжих гостей. Более того, званые и незваные гости деревушки так часто воровали дорожные таблички с названием населенного пункта шутки ради, что переименовать деревню решили сами власти. И с января 2021 года Фуккинг официально стал Фуггингом.

И в лес, и по дрова

В Австрии, руководство которой уже снискало репутацию одного из жесточайших правительств в Европе из-за штрафов в €3,6 тыс. за отказ от вакцинации против COVID-19, решились еще на одну крайность. Правда, совсем противоположного толка.

21 января власти страны объявили программу «вакцинной лотереи», дающей крайне неплохие шансы на выигрыш подарочного сертификата на €500 за каждый укол . В соответствии со схемой каждый австриец сможет получить по одному лотерейному билету за каждую прививку (то есть принявшие бустерную дозу станут обладателями сразу трех билетов) и в случае удачи обменять всю сумму на покупки в магазинах, ресторанах или сходить по ваучеру на культурные или спортивные мероприятия.

Боль на выдумки хитра Фото: Global Look Press/Georges Schneider

Более того, очевидно, не сильно надеясь на сознательность рядовых австрийцев в плане вакцинации, федеральное правительство решило материально подстегнуть энтузиазм местных властей, увязав показатели вакцинации с дополнительным финансированием. Так, административному округу с населением 3 тыс. человек обещали вознаграждение в €30 тыс., если там удастся «подписать» на уколы 80% населения, и €120 тыс. при охвате прививками 90% жителей . К настоящему моменту полностью вакцинированы от COVID-19 72% австрийцев, что считается довольно слабым показателем в масштабах Западной Европы.

Аттракцион такой щедрости обойдется бюджету в €1,4 млрд. И будет логичным предположить, что часть издержек власти планируют покрыть за счет штрафников-антиваксеров.