Более 130% месячной нормы осадков выпало в Липецке

По данным на 20 января, в Липецке выпало 134% месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают, что снегопад и метель продлятся до середины ночи. Также снег будет идти и в выходные.

Сотрудники муниципального управления благоустройства работают в круглосуточном режиме. Специалисты начали обрабатывать дороги противогололедными материалами около 3 часов ночи, когда снегопад начался. К 8 часам утра 15 пескоразбрасывателей обработали однократно основные дороги. На смену им вышли две бригады в составе 33 единиц техники.

Дворники, тракторы и малогабаритные машины работают в пешеходных зонах. За сутки удалось убрать более 4 тыс. куб. м снежной массы. Сейчас в разных районах города снег вывозом снега занимаются 46 машин, пишет LipetskMedia.

Ранее москвичей предупредили о мощном снегопаде, который будет продолжаться 21 и 22 января. До 13 мм осадков принесет североатлантический циклон «Ида». В пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 мм осадков, что близко к максимуму показателей 1986 и 2013 годов, когда синоптики зафиксировали 7,5 мм.