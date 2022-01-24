«Хоум Кредит» показал значительный рост карточного бизнеса в новогодний период

В декабре 2021 года клиенты банка «Хоум Кредит» существенно нарастили объем транзакций по кредитным картам. Так, этот показатель вырос на 36,4% относительно декабря 2020 года. Об этом 24 января сообщает пресс-служба организации.

В декабре двукратный рост также зафиксирован в количестве выданных кредитных карт. Кроме того, в праздничные дни января эта тенденция сохранилась. Так, объем транзакций вырос в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Прирост портфеля кредитных карт «Хоум Кредита» в декабре составил 5,5% в относительном выражении. По оценкам аналитической компании Frank RG, это самый высокий результат на банковском рынке.

Чаще всего клиенты оплачивали картами товары в категориях «Продукты питания», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Примечательно, что в декабре 2020–начале января 2021-го лидирующие категории товаров были такими же. Однако второе место тогда заняли товары для дома, а следом шли одежда и обувь. Специалисты объясняют эти изменения действующими в тот период жесткими ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса, из-за чего люди больше времени проводили дома.

Как отметил председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, значительный рост продемонстрировали также некарточные продукты. Например, существенно (в 7 раз относительно прошлого года) выросли показатели выдачи цифровых рассрочек, выдаваемых через партнеров банка.

«Особенную популярность набирают цифровые рассрочки — важный социальный продукт, выгодный и клиентам, и банку, и ритейлерам. Клиент получает товар или услугу без переплаты, банк увеличивает клиентскую базу, а ритейлеры наращивают оборот», — добавил представитель банка.

1 ноября стало известно, что чистая прибыль банка «Хоум Кредит» за девять месяцев 2021 года составила 6,72 млрд рублей. Эта цифра почти в 3,7 раза выше результатов соответствующего периода 2020 года. Кроме того, это один из лучших показателей за аналогичные периоды в течение последних 10 лет.