«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

МЧС предупредило жителей Ульяновской области о значительном ухудшении погодных условий. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Согласно прогнозам, во второй половине дня 22 января, а также ночью и днем 23 января в Ульяновской области ожидается снег. Местами с усилением ветра пройдет метель. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица, пишет ulpravda.ru.

Жителей региона просят соблюдать осторожность.

21 января до конца суток существенные осадки не ожидаются. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области. Он будет действовать до полуночи 23 января. Согласно прогнозам, в регионе ожидается ветер и гололедица.