В Кремле рассказали о разговоре Путина и Мадуро
Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом в пятницу, 21 января, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие «носит очень многоплановый и партнерский характер». Его различные аспекты обсуждались в ходе разговора, добавил Песков
Путин провел телефонный разговор с Мадуро накануне. В частности, российский лидер выразил венесуэльскому коллеге поддержку в части усилий венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны.
Кроме того, обсуждалась и тема борьбы с пандемией коронавируса. Путин и Мадуро подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с распространением заболевания, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин.
В ноябре 2021 года глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия отметил, что Каракас заинтересован в организации визита президента Мадуро в Россию и ответного визита президента РФ в Венесуэлу. Он отметил, что Мадуро является большим другом российского лидера, однако в условиях пандемии коронавируса организация визитов значительно осложняется.