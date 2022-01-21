В Кремле рассказали о разговоре Путина и Мадуро

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Мадуро 2022-01-21 13:56:03"> 2022-01-21 13:56:03 2022-01-21 13:56:03 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Песков: вопрос размещения военных баз РФ в Венесуэле не затрагивался в разговоре Путина и Мадуро

21 января 2022, 14:03 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин