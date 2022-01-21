В бундестаге заявили о мании величия в энергетической политике Германии

Мания величия в энергетической политике Германии может привести к «взрывоопасной угрозе». Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре, добавив, что газопровод «Северный поток – 2» должен быть введен в эксплуатацию.

Он напомнил о письме бывшего министра экономики Нидерландов Стефа Блока вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку. В нем голландский политик отметил, что из-за высокого спроса на газ со стороны Германии добыча голубого топлива в Гронингене в Нидерландах должна быть почти удвоена, несмотря на риск землетрясений.

«Письмо — горькое поражение федерального министра Роберта Хабека и его планов по энергетической политике», — подчеркнул немецкий политик.

По его словам, они просят ФРГ подробно объяснить ситуацию и хотят получить информацию о том, как можно удовлетворить потребности Германии в газе другими источниками. В противном случае Нидерланды больше не захотят качать газ из районов, где возможны землетрясения, добавил Котре.

«Пока Хабек молчит, я хотел бы ответить на вопрос: достроенный газопровод «Северный поток ­­­– 2» должен быть наконец введен в эксплуатацию. Мания величия в энергетической политике и иррациональная внешняя политика приводят к взрывоопасной угрозе. Судя по всему, федеральное правительство больше готово подвергать людей риску, чем импортировать дешевый и безопасный газ из России. Это должно прекратиться. Нам нужен недорогой, безопасный и экологически чистый источник энергии», — призвал депутат бундестага.

Ранее в этот день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействии с Россией».

При этом Хабек в интервью изданию Der Spiegel отметил, что Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток – 2» не соответствующим праву Евросоюза.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.