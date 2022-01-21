На развитие территории у «Буревестника» в Томске направят 10 млн рублей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал распоряжение выделить 10 млн рублей на развитие рекреационной зоны рядом со стадионом «Политехник» (бывший «Буревестник») в Томске. Средства направят из фонда непредвиденных расходов региона.

По мнению Жвачкина, одно из наиболее популярных общественных пространств города должно быть доступным для прогулок и занятий спортом, при этом развитие инфраструктуры не должно нанести ущерб природе. В 2022 году на территории оборудуют тропинки, площадки с беседками и столами для тенниса. Также планируется установка веревочного парка и тренажеров для детей. Об этом пишет РИА «Томск».

Решение о выделении финансирования губернатор принял в связи с обращениями горожан, которые просили создать условия для прогулок и занятий спортом возле стадиона. Обустройство «Политехника» и прилегающей к нему территории до нижней террасы Лагерного сада ведется с 2014 года. Уже оборудована «Тропа здоровья» протяженностью 13 км.