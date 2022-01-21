Opel запатентовала в России внешний вид кроссовера Mokka

Немецкая компания Opel запатентовала в России внешний вид кроссовера Opel Mokka нового поколения. Патентные изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС).

Однако появление изображения нового Opel Mokka в базе ФИПС не гарантирует появления модели в России. С помощью этого охранного документа производитель защищает дизайн своего автомобиля.

Новый кроссовер Opel Mokka построен на базе универсальной платформы CMP (Common Modular Platform), которая предлагает максимальную гибкость в выборе силовых агрегатов.

Длина модели составляет 4150 мм, что на 125 мм больше, чем у машины прежнего поколения. При том, что кроссовер увеличился в размерах, объем багажного отделения остался практически таким же — 350 л, что всего на 6 л меньше прежнего.

Базовым в Европе является 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 100 л.с., который работает исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен более мощный двигатель такого же объема, выдающий 130 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатая механика или автомат.

Кроме того, модель доступна с 1,5-литровым турбодизельным мотором мощностью 110 л.с.

30 ноября сообщалось, что Opel представила обновленный фирменный логотип. Фирма решила отказаться от трехмерной эмблемы. Также дизайнеры изменили форму молнии логотипа, а его обод сделали тоньше. Слово Opel написано новым шрифтом под названием Opel Next.