Шесть модельных библиотек откроют в Коми в 2022 году
Шесть новых модельных библиотек откроют в Республике Коми в 2022 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».
По словам министра культуры региона Марии Балмастовой, модернизация затронет учреждения Сысольского, Удорского, Княжпогостского, Корткеросского районов, Сосногорска и Сыктывкара. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». На обновление трех библиотек из федерального бюджета выделено 20 млн рублей. Еще три библиотеки модернизируют за счет республиканского и местного бюджетов, общий объем финансирования составит 22 млн рублей.
Каждая библиотека будет иметь уникальное оформление и интерактивное оборудование. Книжный фонд пополнится новой литературой.
Ранее сообщалось, что на приобретение новых книг для библиотек Псковской области из резервного фонда правительства РФ выделили свыше 3 млн рублей. На эту сумму удалось приобрести свыше 8 тыс. печатных изданий. Книги поступили в Псковскую областную универсальную научную библиотеку и еще 12 муниципальных учреждений.