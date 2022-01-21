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В Кремле прокомментировали инициативу Турции о переговорах по Украине

Песков: идея Анкары о переговорах России и Украины в Турции пока не обсуждалась официально
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Экспертной проработки предложения Анкары провести переговоры России и Украины на территории Турции по официальным каналам пока не было. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных проговоров не было», — сказал он.

Однако Песков отметил, что в Кремле слышали заявления, которые делаются из Анкары.

«Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине», — сказал он, отвечая на вопрос о том, получала ли Россия какие-либо предложения от Турции по вопросу урегулирования украинского вопроса.

Песков также заявил, что в Кремле слышали заявления о том, что Турция готова пригласить представителей Донбасса.

«Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты и как они к этому относятся», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, пока в графике президента РФ Владимира Путина нет планов провести какие-либо контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако он отметил, что телефонные переговоры согласовываются быстро.

«По состоянию на настоящий момент пока нет. Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости», — заключил он.

Накануне Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины. Турецкий лидер выразил огорчение в связи с атмосферой войны между странами, так как Турция является страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Кроме того, он выразил надежду, что два лидера смогут пообщаться «с глазу на глаз, лицом к лицу».

В свою очередь, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк завял, что приглашение Турции продуманное и у него есть потенциал.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что приглашение президентов России и Украины для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

18 января Эрдоган назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину.

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