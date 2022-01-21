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Житель Мурманска перечислил мошенникам около 1,5 млн рублей

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В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя. 32-летний мужчина лишился около 1,5 млн рублей.

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По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что на имя мурманчанина кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленник убедил мужчину оформить «встречный» кредит и перевести средства на новый счет. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Днем ранее сообщалось о случае мошенничества в Магадане. 47-летняя женщина согласилась на предложение злоумышленников открыть «инвестиционный счет». В общей сложности потерпевшая лишилась больше 5,7 млн рублей.

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