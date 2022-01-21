В МИДе раскрыли подробности предложений РФ по безопасности

Болгария и Румыния не являлись членами Североатлантического альянса по состоянию на 1997 год, РФ требует вывода войск организации с территории данных стран. Об этом в пятницу, 21 января, говорится в ответах МИД России на вопросы СМИ.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — приводит пресс-служба ведомства слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В МИДе заявили, что данный пункт в проекте соглашений по безопасности, представленных РФ, сознательно сформулирован предельно четко.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что НАТО, расширение которого представляет риски для нацбезопасности РФ, является инструментом прошлого века. Он отметил, что Москва не возражает против расширения ЕС, поскольку союз не представляет непосредственных рисков для нацбезопасности страны, чего нельзя сказать о НАТО.

В январе в три этапа прошли переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.