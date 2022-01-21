Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате съезда микроавтобуса в кювет в Крыму. По факту ДТП проводится проверка.
Авария произошла 21 января утром на автодороге Джанкой–Феодосия. Между селами Полевое и Майское водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».
Пятеро пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Один человек погиб. Точные обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции, также проверку проводит прокуратура. Правоохранительные органы дадут оценку содержанию дорог в зимний период.
Также в ГИБДД сообщили о еще одной аварии в Джанкойском районе 21 января. На автодороге Симферополь–Джанкой–Керчь водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание. Пострадали три человека.