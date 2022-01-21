Риелторы назвали категории самых нежеланных арендаторов в Москве

Среди всех потенциальных арендаторов, планирующих жить в квартире в Москве от двух человек, наибольшие шансы на заселение имеют пары, как не зарегистрировавшие брак — 41%, так и состоящие в официальном браке — 35%. Об этом говорится в сообщении «Циан. Аналитика», которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 21 января.

Отмечается, что с пересмотром программы льготной ипотеки с осени 2021 года в столице произошел рост активности на рынке аренды.

Для желающих снять квартиру друзей/знакомых или жильцов, не имеющих родственных связей, процент одобрения в Москве составил 25%, а в случае проживания нескольких семей — всего 15%. Отмечается, что несемейных людей считают менее надежными жильцами, так как им проще разъехаться, а вопросы с платежами придется решать собственнику.

В Санкт-Петербурге рантье лояльнее относятся к «друзьям/знакомым»: здесь процент одобрения для них составляет 32%. Готовы рантье заселить и несколько семей — 23%.

Чем больше жильцов хотят заселиться в квартиру, тем меньше шансов они имеют получить согласие собственника. Так, проживающие одни получают одобрение в 41% случаев, вдвоем — в 38%, втроем — в 21%. При большем количестве проживающих доля снижается до 13–15%.

Повысить шансы на заселение с большим составом проживающих можно, выбирая жилье с большей комнатностью. Например, пятерых готовы разместить в двушке лишь 8% рантье, а в четырехкомнатной квартире — 40%.

«Примечательно, что владельцы однушек также весьма лояльны и готовы заселить пятерых примерно с таким же шансом, что и владельцы трехкомнатного жилья», — указали аналитики.

Клиенты с детьми заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, так как привязаны к соседним детским садам и школам. Но для рантье есть риски порчи ремонта, особенно если ребенок маленький. В период стагнации рынка аренды, летом 2021 года, одобрение на заселение с детьми получали 47% клиентов в Москве и 42% — в Санкт-Петербурге. С ростом активности на рынке аренды процент одобренных заявок снизился до 37% и 35% соответственно.

Семья с одним ребенком получает одобрение в 40% случаев, с двумя — в 31%, тремя — только в 29%.

По данным аналитиков, трое из четырех потенциальных арендаторов в Москве не имеют домашних питомцев, и доля одобренных заявок по таким жильцам составляет 36%. Для тех, у кого есть питомец, процент одобрения чуть ниже — 34%.

Стоит отметить, что владельцы и кошек, и собак имеют равные шансы арендовать жилье — в среднем 33%. Однако снижение лояльности произошло именно в отношении владельцев кошек: в период стагнации рынка их владельцев заселяли в 47% случаев, а собак — в 39%.

Собственники квартир под сдачу в Санкт-Петербурге имеют аналогичное отношение к владельцам животных и сопоставимый уровень отказов. Однако по остальным характеристикам рантье в этом городе лояльнее столичных арендодателей, подчеркнули в исследовании.

В целом на фоне новой волны пандемии больше отказов стали получать несемейные люди с детьми и граждане с домашними животными, а также медработники — доля одобренных заявок для последних сейчас составляет 35%.

Снять квартиру в Москве сейчас не могут 70% арендаторов из-за требований рантье. В Санкт-Петербурге летом отказ получали 57% потенциальных нанимателей, а осенью доля отказов выросла до 60%.

Самые высокие шансы снять жилье имеют банковские сотрудники — 45%, работники IT-сферы — 44%, госслужащие — 39%, занятые в фитнес-индустрии — 37%. Меньше всего доверяют административному персоналу — из-за сложностей у них с удаленной работой и небольшого уровня дохода.

В середине декабря «Известиям» сообщили в Минстрое, что разрабатывается законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) учета договоров аренды жилья, а аналитика для нее находится в разработке. Нововведение позволит определять рамки рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться рантье и арендаторам к принятию.

В Минстрое рассказали, что для арендаторов платформа будет выступать гарантом сделки и обеспечивать легальное взаимодействие с арендодателем. Появится возможность проверить и объект, и собственника, сделать прозрачными взаиморасчеты. Для граждан, снимающих жилье, это должно гарантировать безопасность при сделках по аренде, защиту от махинаций и мошеннических действий.