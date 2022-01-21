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В МВД составили протокол на врезавшегося в переход в Подмосковье водителя самосвала

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Сотрудники МВД привлекли к административной ответственности водителя самосвала, который накануне ехал с поднятым кузовом и врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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Водителя признали виновным в нарушении статьи КоАП России о повреждении дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, а также статьи об управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

В настоящее время движение по пешеходному переходу закрыто, отмечает телеканал «360».

Инцидент произошел вечером 20 января на дороге М7 «Волга» в Балашихе. Грузовик с поднятым кузовом на скорости влетел в пешеходный мост. От удара часть надземного пешеходного перехода оторвалась от опоры, пишет REGNUM. В результате ДТП никто не пострадал.

Ведутся ремонтные работы. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», пешеходный мост восстановят в течение пяти дней. Пока дорожные рабочие установили временную опору, чтобы исключить угрозу обрушения конструкции. Сумму ущерба еще предстоит определить.

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