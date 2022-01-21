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В Кремле выразили надежду на скорое признание вакцины «Спутник V» ВОЗ

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Россия рассчитывает, что в обозримом будущем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что это уже в обозримом будущем произойдет. Действительно ведется работа с ВОЗ, завершена работа по составлению всех необходимых документов, которых не хватало», — заявил он журналистам.

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Представитель Кремля добавил, что Россия, в свою очередь, рассматривает признание зарубежных вакцин.

«Что касается иностранных вакцин, то вы знаете, что некоторые из них уже обратились. Необходимые исследования проводятся, сочетание с бустерами других марок. Определенная работа здесь ведется», — заключил пресс-секретарь.

19 января в ВОЗ рассказали «Известиям», что предоставление всех данных по «Спутнику V» ожидается в конце января. В организации добавили, что процесс одобрения препарата всё еще продолжается.

Ранее, 17 января, стало известно, что австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

В начале января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. По его мнению, российская вакцина может получить одобрение ВОЗ «в I квартале, в первом полугодии» этого года.

20 декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар отметил, что в организации ожидают документы по российской вакцине к концу декабря и в январе, инспекции могут состояться в феврале.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕМА 9 февраля 2021 года. До этого ЕС завершил научное консультирование по российской «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата. Однако отмечалось, что заявка пока якобы не поступила.

В октябре Reuters сообщило, что Европейское медицинское агентство (EMA) может одобрить «Спутник V» в I квартале следующего года, но только при наличии недостающих данных, которые должны быть предоставлены до конца ноября.

4 марта ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине «Спутник V». Регулятор сообщил: он рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения пока назвать не может.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

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