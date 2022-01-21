Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом в интервью американской газете Washington Post.

У украинского лидера спросили, как удалось справиться с «кошмаром», возникшем на границе страны, не имея военного прошлого.

На это Зеленский ответил, что Рональд Рейган тоже не был военным человеком.

«Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что для него большая честь быть президентом Украины.

«Если люди дали мне такой шанс, я должен быть благодарен. <...> Я сделаю всё, что потребуется. Я не боюсь трудностей», — подчеркнул он.

10 декабря 2021 года бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что самой большой ошибкой Зеленского является то, что он променял жизнь артиста на политическую карьеру. По мнению экс-нардепа, большая часть населения страны не поддерживает политический курс Зеленского, а некоторые граждане его ненавидят.

Опрос социологической группы «Рейтинг», опубликованный 11 ноября того же года, показал, что рейтинг Зеленского составил 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства.