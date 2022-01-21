Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост стоимости нефти до $100 за баррель
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Мир
В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения
Общество
Врач заявил о скором вытеснении «Омикроном» других штаммов COVID-19
Мир
Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве
Мир
В Еврокомиссии рассказали о подготовке санкций против России
Мир
Великобритания может направить сотни военных в соседние с Украиной страны
Мир
В Европарламенте заявили о необходимости диалога ЕС и России по безопасности
Мир
В ДНР заявили о переброске Киевом вооружений «Смерч» и «Ураган» в Донбасс
Мир
МИД заявил об отсутствии непреодолимых разногласий между РФ и США
Сюжет:

В Кремле прокомментировали разговор Путина с Собяниным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе встречи президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, речи о локдауне не шло. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва первой принимает на себя волну, отметил представитель Кремля.

«Речь шла о том, что полученный опыт позволяет не акцентироваться на локдаунах», — отметил Песков.

Встреча Путина и Собянина, посвященная социально-экономическому развитию столицы, прошла 20 января. Собянин заявил, что экономика Москвы справляется, пессимистичные прогнозы на фоне ситуации с коронавирусом не подтвердились.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

Вместе с тем Собянин принял решение продлить некоторые ограничения до 1 апреля: необходимость работодателей перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим и домашний режим для пожилых людей.

Кроме того, Собянин заявил, что в связи с распространением штамма «Омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет — в скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Градоначальник добавил, что в Москве при необходимости увеличат в два раза количество операторов скорой помощи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022