В Кремле прокомментировали разговор Путина с Собяниным

В ходе встречи президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, речи о локдауне не шло. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва первой принимает на себя волну, отметил представитель Кремля.

«Речь шла о том, что полученный опыт позволяет не акцентироваться на локдаунах», — отметил Песков.

Встреча Путина и Собянина, посвященная социально-экономическому развитию столицы, прошла 20 января. Собянин заявил, что экономика Москвы справляется, пессимистичные прогнозы на фоне ситуации с коронавирусом не подтвердились.

Вместе с тем Собянин принял решение продлить некоторые ограничения до 1 апреля: необходимость работодателей перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим и домашний режим для пожилых людей.

Кроме того, Собянин заявил, что в связи с распространением штамма «Омикрон» нагрузка на все звенья медицинской системы растет — в скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Градоначальник добавил, что в Москве при необходимости увеличат в два раза количество операторов скорой помощи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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