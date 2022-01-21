Песков назвал санкции США «упражнениями американских законодателей»

В Кремле уже считают «нецелесообразным комментировать каждый американский проект санкций против России». Об этом в пятницу, 21 января, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американские законодатели упражняются, кто во что горазд. Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию и предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируются», — прокомментировал Песков.

В четверг, 20 января, стало известно, что представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Кроме того, по информации издания, законопроект предусматривает введение мер против «Северного потока – 2», а также прекращение финансирования диалогов по кибербезопасности и стратегической стабильности, пока Россия якобы не закончит атаки на их ведомства и пока Крым будет принадлежать РФ.

В этот же день минфин США расширил санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN), внеся туда еще четыре физических лица. Ограничения вводятся в связи «причиняющими вред действиями России за рубежом». Ведомство внесло в черный список депутатов украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олега Волошина и Тараса Козака, которому принадлежат телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Также рестрикции введены в отношении экс-депутата Владимира Олейника и бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Москва готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

12 января стало известно, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против России, который может затронуть большое количество россиян. Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в страну любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. РФ неоднократно отвергала подобные данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.