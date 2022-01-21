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В Германии назвали условие для неуплаты компенсации за «Северный поток – 2»

Вице-канцлер Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию при отказе ЕС одобрить «Северный поток -2»
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Если регулятор решит, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не соответствует нормам Евросоюза (ЕС), то власти ФРГ не обязаны будут платить компенсацию. Об этом 21 января заявил министр экономики, вице-канцлер страны Роберт Хабек.

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«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — сказал Хабек в интервью изданию Spiegel.

Кроме того, Хабек заявил, что СП-2 всегда был «геополитическим проектом», так как при его запуске можно будет обойтись без транзитных мощностей Украины.

Днем ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что «Северный поток – 2» необходимо сертифицировать как можно скорее, он нужен Германии.

На встрече Восточного комитета германской экономики Швезиг высказала мнение, что Берлину необходимо сосредоточиться на диалоге и взаимодействии с Москвой. Также премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания заявила, что поставки газа из России в Германию позволят совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что задержка в запуске проекта газопровода «Северный поток – 2» негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

18 января состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. По итогам встречи Лавров обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизации газопровода. Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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