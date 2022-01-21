В Кремле оценили инициативу по признанию ЛНР и ДНР

Очень важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию», — заявил журналистам Песков.

По его словам, авторам данной инициативы не стоит «пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи».

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

В проекте, в частности, отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Также 19 января посольство РФ в Соединенных Штатах заявило, что после ряда заявлений Вашингтона об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии Россия призывает США прекратить истерики, а также нагнетание напряженности вокруг проблемы Донбасса.

31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.