Умер американский рок-певец Meat Loaf

Американский рок-певец Meat Loaf (настоящее имя Марвин Ли Эдей) умер в 74 года. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщается на его официальной странице в Facebook.

«Наши сердца разбиты, сообщаем, что несравненный Meat Loaf скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей», — говорится в сообщении.

Причины смерти на данный момент не сообщаются.

Рок-певец провел на сцене более 60 лет, продал около 100 млн альбомов по всему миру, его пластинка 1995 года Welcome to the Neighborhood получила статус платиновой. Meat Loaf снялся в более чем 65 фильмах, включая «Бойцовский клуб», «Рокки ужасов», «Фокус» и «Мир Уэйна».

В последний раз он появился на экранах в сериале «Доктор Хаус».