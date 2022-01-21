В Подмосковье возбудили дело после обнаружения десятков истощенных кошек

В подмосковном городе Талдоме возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения запертых без еды кошек. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в Telegram.

«В ходе проверки установлено, что на территории частного домовладения в СНТ «Талдом-2» деревни Карачуново в хозяйственных постройках были заперты десятки кошек, которые пробыли без пищи до 17 января 2022 года. В результате не менее двух животных погибло, еще ряд кошек оказались истощены», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 22 октября 2021 года, в частном приюте «Дора», который принадлежит зоозащитнику Юрию Шамарину в Воронеже, произошло массовое убийство собак. По предварительной информации кто-то проник на территорию приюта и убил около 20 животных. Часть из них отравили, часть, по словам очевидцев, имеет пулевые ранения, у кого-то перерезано горло.

В том же месяце в подмосковном городе Чехов полторы сотни собак стали жертвами догхантеров — их отравили ядовитой смесью из нескольких веществ. Как сообщали «Известиям», в отраве были мышьяк, цинк, свинец и даже психотропные вещества. Созданный охотниками на собак яд разорвал животным легкие изнутри. Как сообщили в приюте, в результате отравления 16 животных погибли, еще 160 оказались парализованными.

В сентябре 2022 года в России вступит в силу закон об обязательной маркировке и учете домашних животных. Учет животных, подлежащих маркированию, будет осуществляться в сроки, установленные правительством, но не ранее 1 марта 2023 года.