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В Госдуме спрогнозировали рост стоимости нефти до $100 за баррель
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В Госдуме спрогнозировали рост стоимости нефти до $100 за баррель

Депутат Госдумы Завальный: Стоимость нефти может превысить $100 за баррель
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Текущая стоимость нефти на уровне $90 за баррель — не предел, она может превысить отметку в $100 за баррель. Об этом в пятницу, 21 января, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе пресс-конференции.

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«Решения, которые принимаются сегодня, они и спровоцировали высокие цены, и то, что мы по нефти сейчас видим, — почти $90 за баррель — это еще не предел. Я думаю, что мы выйдем за $100 [за баррель]», — сказал Завальный.

Днем ранее стоимость российской нефти марки Urals в Европе впервые за семь лет поднялась выше $90 за баррель.

Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) поднялась сначала выше $86 за баррель. Затем в среду, 19 января, стоимость топлива в данном регионе достигла максимальной отметки $91 за баррель. При этом в Европе стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.

В тот же день Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказал «Известиям», что цена нефти Urals растет на фоне того, что общая конъюнктура на мировом рынке благоприятствует этому, в том числе из-за страха введения Россией запрета экспорта сырой нефти, однако это маловероятно.

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