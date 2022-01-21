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Диетолог назвала способные защитить от «Омикрона» продукты

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Употребление сала и других жиров животного происхождения поможет защитить иммунитет от штамма COVID-19 «Омикро». Об этом в пятницу, 21 января, сообщил доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

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«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период (распространение «Омикрона». — Ред.). Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом (препятствует слипанию стенок альвеол. — Ред.), в основе которого более 90% насыщенных жиров», — приводит агентство «Москва» слова Королевой.

По словам специалиста, качество сурфактанта определяет степень насыщения организма кислородом. Добавлять в рацион кусочек свиного сала стоит в первой половине дня, так как употребление данного продукта поможет поддерживать щелочную среду организма в течение дня, добавила эксперт.

«Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность, что важно в период рапространения «Омикрона». Важно также помнить, что животные и растительные масла содержат витамин А и витамин Е — мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке», — рассказала Королева.

Ранее в этот день главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева, заявила, что пациентам с «Омикрон»-штаммом коронавируса, протекающим в легкой форме, можно применять симптоматическое лечение.

При температуре выше 38 градусов следует воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке можно использовать сосудосуживающие средства, а с болью в горле стоит бороться препаратами, снижающими першение, а также теплым питьем, отметила фармаколог.

20 января эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшненичная оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты». По ее словам, вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что в таком случае болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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