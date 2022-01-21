В МИД России оценили возможность участия США в «нормандском формате»

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МИД России: Москва не против участия Вашингтона в урегулировании ситуации на Украине
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Россия не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации на Украине при некотором условии. Об этом в пятницу, 21 января, говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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В министерстве напомнили, что государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года произошел при непосредственной поддержке Вашингтона. Последствием такого переворота стало кровопролитие в Донбассе, которое продолжается до настоящего времени, добавили в МИДе.

Кроме того, в министерстве отметили, что до 2018 года Россия поддерживала достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договоренностей.

«Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную «добавочную стоимость», в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу», — говорится в сообщении.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

Тогда же зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

31 декабря Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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