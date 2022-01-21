Автомобилисты рассказали о раздражающих за рулем факторах

Эксперты «СберАвто» и Rambler & Co провели опрос и выяснили, что их больше всего раздражает за рулем автомобиля.

Как сообщает «Российская газета», 55% респондентов раздражают другие участники дорожного движения. 20% опрошенных признались, что злятся на других водителей примерно раз в неделю. Уравновешенными водителями себя назвали 17% респондентов: они не смогли вспомнить, когда в последний раз раздражались за рулем.

Больше всего водителям не нравится, когда другие автомобилисты забывают включать поворотники: в этом признались 13% опрошенных. 11% водителей не нравится, когда их подрезают, 10% упомянули неправильную парковку, 9% — движение по обочине. По 3% респондентов назвали «моргание» фарами с просьбой уступить дорогу и попытки других вклиниться за спецавтомобилем.

Многим водителям не нравится поведение пешеходов. Так, большинство водителей нервничают, когда пешеходы пользуются телефоном в момент перехода дороги (23% опрошенных), переходят дорогу в неположенном месте (19%), игнорируют сигналы светофора (13%). Кроме того, автомобилистов раздражают пользователи самокатов и и велосипедисты (по 11% респондентов).

19 января сообщалось, что эксперты «СберАвто» провели среди россиян опрос и узнали о самых ожидаемых автомобильных новинках 2022 года.

Самой ожидаемой премьерой стал кроссовер Kia Sportage пятого поколения, продажи которого начнутся в первой половине 2022 года. Эту модель назвали 15% опрошенных.