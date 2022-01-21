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В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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24 января в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, приуроченная к проведению турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ.

В пресс-конференции примут участие:

  • Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Зелемхан Дукаев, российский боец на голых кулаках, участник турнира;
  • Павел Шульский, российский боец, мастер спорта по боксу, участник турнира;
  • Максим Новоселов, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Максим Щербаков, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 января. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы. Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж.

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