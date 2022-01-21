В МИД России оценили заявления генсека НАТО о Финляндии и Швеции в альянсе

В МИД России оценили заявления генсека НАТО о Финляндии и Швеции в альянсе 2022-01-21 11:39:04"> 2022-01-21 11:39:04 2022-01-21 11:39:04 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

МИД России усмотрел попытку давления в заявлении Столтенберга о членстве Швеции и Финляндии в альянсе

21 января 2022, 11:47 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе