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Совет Госдумы обсудит проект постановления о признании ДНР и ЛНР

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Совет Госдумы рассмотрит проект постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 21 января, сообщается на сайте Госдумы.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

19 января депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

В проекте, в частности, отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не видели проекта обращения депутатов к главе государства.

Также 19 января посольство РФ в Соединенных Штатах заявило, что после ряда заявлений Вашингтона об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии Россия призывает США прекратить истерики, а также нагнетание напряженности вокруг проблемы Донбасса.

31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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