Экосистема Перу пострадала после утечка нефти на одном из заводов
Разлив нефти у побережья Перу привел к экологической катастрофе. Экосистема страны пострадала после извержения вулкана в Тонге. На одном из заводов произошла утечка более 6 тыс. баррелей нефти из танкера, в который попали волны. Густое темное пятно растянулось на 18 тыс. кв. км, передает телеканал «Известия». Три пляжа в районе разлива нефти перекрыты. Власти Перу требуют от оператора Repsol компенсацию ущерба. Нефтегазовую компанию могут оштрафовать на $34,5 млн.
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